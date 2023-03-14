Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"На Донеччині йдуть перманентні вибухи активності противника, які чинять постійний тиск на порядки Збройних Сил України. Російські війська мають локальний успіх на півночі Донеччини. Зокрема в Соледарі та Бахмуті. На всіх інших ділянках фронту росіяни змогли просунутись в межах кількох кілометрів ціною великих втрат. Проте захоплюють вони не населені пункти, а те, що від них залишилось", - розповів Прозапас.

Офіцер ЗСУ вважає, що ситуація на Донецькому напрямку зайшла в оперативний тупик

"Головна тактика росіян полягає в тому, щоб спочатку зруйнувати населений пункт, а потім його захопити. Зараз вони намагаються виснажити Збройні Сили України. Крім того, вони обстрілюють тилові міста, щоб залякати цивільне населення. Зараз якихось великих зʼєднань та сил противника ми не спостерігаємо. З того, що я бачу, на Донеччині з точки зору бойових дій є оперативний тупик. Росіяни не можуть наступати. ЗСУ поки що теж не можуть собі дозволити серйозних наступальних дій", - додав він.