Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у twitter.

За даними розвідки, зараз Росія підтримує один із найнижчих показників наступальних дій принаймні з січня 2023 року. Росіяни настільки вичерпали сили своїх розгорнутих формувань, що навіть локальні наступи по лінії фронту стали проблематичними.

"Російські лідери, швидше за все, прагнутимуть відновити наступальний потенціал сил після того, як буде поповнено запаси особового складу та боєприпасів. Тим часом командири, ймовірно, будуть змушені обирати між проведенням наступальних операцій та проведенням надійної оборони всієї лінії", - ідеться у повідомленні.

Водночас за останні дні бойовиками групи Вагнера та міноборони вдалося зайняти плацдарм на захід від річки Бахмутка в центрі Бахмута.

Проте Збройні Сили України продовжують обороняти західну частину міста.