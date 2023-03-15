Британська розвідка вказала на ознаки нового "залізного занавісу" у РФ
Росія запроваджує дедалі суворіші обмеження для виїзду за кордон державних службовців, які нагадують заборони часів СРСР
Про це пише міноборони Британії у twitter.
Британська військова розвідка звертає увагу, що з початку вторгнення Росії в Україну російські державні службовці та працівники підпадають під дедалі суворіші обмеження на виїзд за кордон. Деяких чиновників, ймовірно, позбавила паспортів ФСБ.
Все з більш жорсткими обмеженнями стикаються й співробітники центральних органів влади. Зокрема, кремлівським чиновникам заборонено всі міжнародні туристичні поїздки.
Подібні заходи походять ще з радянських часів. А обмеження на поїздки були посилені після окупації РФ Криму в 2014 році.
"Ймовірно, такі кроки спрямовані на те, щоб запобігти втечі чи дезертирству чиновників, які все більше незадоволені. Цілком реально, що в міру посилення ізоляції РФ від світу, обмеження на поїздки будуть посилені для все більшої кількості працівників державного сектору", - дійшли висновку в розвідці Британії.
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