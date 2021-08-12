Данілов: РНБО готує засідання щодо збереження лісів

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час наради Міжвідомчої робочої групи зі збереження та відновлення лісів.

"Володимир Зеленський доручив підготувати засідання РНБО України з цього важливого питання", - наголосив він.

Так, на нараді було розглянуто питання про стан реформування лісового господарства та реалізації екологічної ініціативи "масштабне заліснення України".

Учасники також обговорили виконання указів президента Про національну безпеку України в екологічній сфері та заходи щодо збереження та відтворення лісів.

Нагапаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про реалізацію в Україні проєкту "Зелена країна", який передбачає збільшення площі лісів на 1 млн га впродовж десяти років.

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