Данілов: РНБО не має повноважень звільняти Кличка

Про це він заявив під час брифінгу після засідання РНБО, передає Еспресо.TV.

Данілов зазначив, що у них немає таких повноважень, але РНБО може обговорювати загальну ситуацію в Києві.

"У нас немає таких повноважень, це повноваження Кабміну", - наголосив він.

Секретар РНБО додав, що на одному із засідань можуть розглянути ситуацію в Києві, наприклад, з водогоном.

Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що його запрошували на засідання РНБО.

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