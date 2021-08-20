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Головна Суспільство Данілов: РНБО не має повноважень звільняти Кличка

Данілов: РНБО не має повноважень звільняти Кличка

20 серпня, 2021 п'ятниця
19:16
Суспільство Віталій Кличко

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що звільняти мера міста може лише Кабмін

Про це він заявив під час брифінгу після засідання РНБО, передає Еспресо.TV.

Данілов зазначив, що у них немає таких повноважень, але РНБО може обговорювати загальну ситуацію в Києві.

"У нас немає таких повноважень, це повноваження Кабміну", - наголосив він.

Секретар РНБО додав, що на одному із засідань можуть розглянути ситуацію в Києві, наприклад, з водогоном.

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Віталій Кличко
РНБО
КМДА
звільнення
новини Києва
Олексій Данілов
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