Данілов: РНБО не має повноважень звільняти Кличка
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що звільняти мера міста може лише Кабмін
Про це він заявив під час брифінгу після засідання РНБО, передає Еспресо.TV.
Данілов зазначив, що у них немає таких повноважень, але РНБО може обговорювати загальну ситуацію в Києві.
"У нас немає таких повноважень, це повноваження Кабміну", - наголосив він.
Секретар РНБО додав, що на одному із засідань можуть розглянути ситуацію в Києві, наприклад, з водогоном.
- Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що його запрошували на засідання РНБО.
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