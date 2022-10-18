Данілов розповів, чи можливий діалог з РФ після заборони на переговори з Путіним
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що консультації України з Росією й надалі можливі, попри забороні на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це Данілов розповів у інтерв'ю ERR.
За його словами, заборона Ради національної безпеки і оборони, стосується лише переговорів особисто з Путіним, а інші питання "виносяться за дужки".
"РНБО очолює президент, тож це було і його безпосереднє рішення, за яке одноголосно проголосували всі члени РНБО. Перший пункт цього рішення говорить, що доки президентом Російської Федерації є Путін, з ним наша країна не вестиме жодних переговорів. Інші питання, консультації тощо ми виносимо за дужки цього питання. Йдеться саме про Путіна", - сказав Данілов.
- 30 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вестиме перемовини з Росією, поки нею керує Володимир Путін.
- 4 жовтня Зеленський підписав указ, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із Путіним.
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