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Головна війна з Росією Данілов: Україна не бачить передумов для повномасштабного вторгнення РФ 16 або 17 лютого

Данілов: Україна не бачить передумов для повномасштабного вторгнення РФ 16 або 17 лютого

14 лютого, 2022 понедiлок
18:42
війна з Росією Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не вбачає передумов для повномасштабного наступу Росії 16 або 17 лютого

Про це він сказав на брифінгу 14 лютого, передає Еспресо.TV.

"Ми повністю усвідомлюємо, що відбувається на сьогоднішній день на території нашої країни, ми усвідомлюємо ризики, але ситуація абсолютно під контролем. Більш того, ми на сьогоднішній день не вбачаємо, що широкомасштабний наступ Російської Федерації може відбуватися 16 або 17 числа. Ми цього не вбачаємо, ми цього не бачимо", - сказав він.

Данілов наголосив, що Україна готова до провокацій з боку РФ.

"Я кажу про повномасштабний наступ. Ми його, ще раз наголошую, на сьогоднішній день не бачимо. Чи можуть бути якісь негаразди з боку Російської Федерації? Так, можуть. Ми до цього готові. Але ми не розуміємо, як у XXI столітті, 22 рік, інша країна каже, що "ми вас будемо вбивати". Скажіть, будь ласка, що це таке? Як це називається - геноцид, тероризм, як це називати?" - зазначив секретар РНБО.

Крім цього, спікер ВР Руслан Стефанчук назвав інформаційні повідомлення про ймовірний наступ 16-17 лютого "атакою проти України". 

"Сьогодні у нас пройшла щира комунікаційна дискусія, де були задані питання від усіх лідерів політичних фракцій і груп, які є в парламенті. Вони отримали всю необхідну інформацію, розвіяли 80% міфів, з якими прийшли. Це надзвичайно важливо. Звичайно, ця зустріч відбувалася під режимом державної таємниці, тому, я думаю, деталі про неї вам не скажуть ні я, ні колеги, які вийдуть, але все, що відбувалося, дає підстави для стриманого оптимізму, що ніякого наступу в ті дні, які всіма визначаються, не буде, тому що це є складовою інформаційної атаки проти України", - наголосив він.

Стефанчук закликав зберігати спокій, щоб уникнути наслідків для безпекової системи України.

"Були наведені відповідні факти, контрдії, які здійснюються урядом, нашими колегами з силового блоку, з розвідувального блоку, тому ми зараз сходимося з єдиною думкою: найважливіше сьогодні усім на рівні людей, на рівні парламенту, зберігати дві речі - це спокій і єднання одне з одним. І це, мені здається, те, що дасть можливість уникнути будь-яких наслідків як для фінансово-економічної системи держави, як для безпекової системи держави, так і для України як держави в цілому", - сказав Стефанчук.

  • Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна не зупинятиме повітряне сполучення через загрозу нового військового вторгнення Росії, адже підстав для цього немає.
 
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Новини
Данілов
Руслан Стефанчук
агресія Росії
вторгнення в Україну
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