Данілов: великий наступ РФ на Донбасі ще не почався, ворог перевіряє сили ЗСУ

Про це він розповів НВ.

"Вчора зранку почалися бої на всій лінії фронту, який є на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Але це була їх спроба (випробувати, - ред.) на міцність наші Збройні сили. Спроба була невдала. На сьогодні вони будуть продовжувати ці спроби. Коли почнеться так званий великий наступ — це питання часу", — сказав Данілов.

Він застеріг від оптимістичних прогнозів, що ця битва за Донбас буде останньою та вирішальною.

"Попереду ще може бути багато різних речей. Це не є, як раніше казали, останній і рішучий бій. Це один з боїв, який є на території нашої країни, починаючи з 2014 року", - зауважив секретар РНБО.

За його словами, Росія може підтягувати у бій нові ресурси та резерви наступні два-чотири тижні.

"Ми в жодному разі не маємо применшувати міцність нашого ворога: велика країна, людей багато, розуму — не зовсім... Вони там ще є. Крім того, останнім часом ми помітили, що з’являються лівійці і сирійці на фронті - так звані найманці. Тому казати, коли вони у них закінчаться, доволі складно", - наголосив Данілов.

Найманці з Лівії та Сирії, за словами Данілова, були знищені в місті Попасна Луганської області.

"Загін був знищений повністю. Він був невеликим — приблизно 20−25 людей. А скільки їх бродить по території Донецької, Луганської областей, яка була частково окупована з 2014 року, сказати складно. Але я не думаю, що їх тисячі. Це може бути 300−500 (людей, - ред.): вони фізично більше завезти не можуть, тому що у них там так само йде війна, бойові дії", — додав Данілов.



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