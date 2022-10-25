Про це Данілов заявив у інтерв'ю Sky News.

Відповідаючи на запитання, чи може Україна поступитися Росії територіями, які вона окупувала у 2014 році, скажімо, в обмін на членство у НАТО, секретар РНБО відповів негативно.

"Ми втратили частину Донецької та Луганської областей, але ми не припиняли за них боротися, і ми не припиняли її захищати, тому що це наше. Це наша конституція, це наші закони, це наша земля. Нехай ті, хто виступає з такими пропозиціями віддадуть свою землю Путіну. Я хочу подивитися, як відреагує їхнє суспільство, їхні виборці, їхні діти", - обурився Данілов.

Він додав, що територіальними поступками можливо лише підбурити терористів та назвав російського диктатора Володимира Путіна сучасним Адольфом Гітлером.

"Не можна підбурювати терористів. Тому що в майбутньому їх бажання захоплювати, захоплювати і ще раз захоплювати буде тільки посилюватися. Це небезпечна практика. Вони беруть приклад з фашистської Німеччини. Тому у нас дуже хороша пам'ять. Зараз Путін мало чим відрізняється від Гітлера - він просто сучасний Гітлер", - переконаний Данілов.

18 жовтня Олексій Данілов заявив, що консультації України з Росією й надалі можливі, попри заборону РНБО на переговори з Володимиром Путіним.

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