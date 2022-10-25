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Данілов відкинув можливість територіальних поступок Путіну та порівняв його з Гітлером

25 жовтня, 2022 вiвторок
16:26
війна з Росією Олексій Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна відкидає можливість територіальних поступок російському диктатору Володимиру Путіну та назвав його сучасним Адольфом Гітлером

Про це Данілов заявив у інтерв'ю Sky News

Відповідаючи на запитання, чи може Україна поступитися Росії територіями, які вона окупувала у 2014 році, скажімо, в обмін на членство у НАТО, секретар РНБО відповів негативно.  

"Ми втратили частину Донецької та Луганської областей, але ми не припиняли за них боротися, і ми не припиняли її захищати, тому що це наше. Це наша конституція, це наші закони, це наша земля. Нехай ті, хто виступає з такими пропозиціями віддадуть свою землю Путіну. Я хочу подивитися, як відреагує їхнє суспільство, їхні виборці, їхні діти", - обурився Данілов. 

Він додав, що територіальними поступками можливо лише підбурити терористів та назвав російського диктатора Володимира Путіна сучасним Адольфом Гітлером. 

"Не можна підбурювати терористів. Тому що в майбутньому їх бажання захоплювати, захоплювати і ще раз захоплювати буде тільки посилюватися. Це небезпечна практика. Вони беруть приклад з фашистської Німеччини. Тому у нас дуже хороша пам'ять. Зараз Путін мало чим відрізняється від Гітлера - він просто сучасний Гітлер", - переконаний Данілов. 

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Володимир Путін
РНБО
Донбас
Друга світова війна
Луганщина
Донеччина
окуповані території
НАТО
Олексій Данілов
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