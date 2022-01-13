Данілов: військові "ігрища" РФ біля українського кордону мобілізували Захід
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що військові "ігрища" Росії біля кордону з Україною замість того, щоб відлякати Захід, мобілізували та розлютили його
Про це він розповів Українській правді.
"Ми, звичайно, дякуємо і розраховуємо на продовження підтримки зі сторони Заходу і особливо НАТО. Це стосується матеріальної допомоги, особливо в частині повітряно-військової оборони і засобів боротьби с російськими безпілотниками, які наростили можливості проведення розвідувальних заходів на українській території", - зауважив секретар РНБО.
Він додав, що вкрай важливим також є проведення західних військових навчань - як сил НАТО, так і спільних з Україною, "що дуже нервує росіян і змушує постійно відволікати сили та засоби".
За словами секретаря РНБО, окремим питанням є постійна присутність на ротаційній основі кораблів НАТО в Чорному морі, особливо суден з ракетним озброєнням".
"Щодо військових "ігрищ" Росії біля українського кордону то вони зіграли з росіянами злий жарт. Замість того, щоб відлякати Захід, вони навпаки змобілізували його і, мені здається, навіть зробили неможливе - розлютили його", - наголосив Олексій Данілов.
Він зазначив, що питання агресії РФ постійно перебуває на порядку денному під тим чи іншим кутом, а заходи з відбиття можливого наступу Росії є системними.
- Нагадаємо, Олексій Данілов заявив, що прямої підготовки до агресивних дій Росії, якщо щось серйозне відбудеться завтра, немає.
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