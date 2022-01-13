Прямої підготовки до агресивних дій Росії, якщо щось серйозне відбудеться завтра, немає, - Данілов

Про це він сказав у інтерв'ю Українській правді.



"У разі необхідності у нас є чітко виписані всі ці процедури. Відповідно, ми пройшли всі необхідні підготовчі етапи. На сьогодні прямого підготовчого процесу до агресивних дій, що щось серйозне відбудеться завтра, немає. Якщо це буде завтра, ми обов’язково будемо з цього приводу спілкуватися з суспільством. Дуже швидко можуть відбуватися певні процеси, на які ми маємо реагувати", - повідомив Данілов.



У відповідь на питання, чи було нещодавно засідання РНБО стосовно можливого вторгнення Росії в Україну, Данілов зазначив, що окремого засідання не було, однак "за необхідності воно обов’язково буде".



Крім цього, секретар РНБО повідомив, що раз на тиждень відбувається нарада, де озвучується аналіз всієї ситуації в країні.



"Кожного дня відбувається аналіз. Там працює група приблизно 18 чоловік. Збираються розвідки, військові, служби безпеки і ще певні структури для обговорення ситуації. Я вам відкрию таємницю, це відбувається по четвергах. Президенту доповідають майже кожного дня. Щоб Президент був без інформації - такого немає", - наголосив він.

Нагадаємо, 11 січня у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській і Смоленській областях Російської Федерації розпочалися навчання зі стрільбами, у яких беруть участь близько 3 тис. військових та 300 одиниць військової техніки.

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