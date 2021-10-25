Данілов: Я за жорстку президентську республіку
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні має бути жорстка президентська республіка
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
Данілов зазначив, що в Україні всенародно обирають президента, на нього покладаються надії, але за Конституцією - парламентсько-президентська республіка. Тому він вважає, що за логікою парламентсько-президентської республіки президента потрібно обирати в парламенті і "поставити крапку в цьому питанні".
"Якщо ви хочете мою особисту думку, я можу сказати. Я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі", - наголосив секретар РНБО.
Данілов зауважив, що в історії Україні важко знайти факти, коли без особистості можна було зробити ривок вперед.
"Можуть бути парламентсько-президентські республіки? Так, вони можуть існувати, але в умовах, коли є вже усталена демократія, яка має своє коріння, для цього повинні пройти століття", - додав він.
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