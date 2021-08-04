Данія прислала Україні півмільйона доз вакцини Astrazeneca

Про це повідомила пресслужба МОЗ у Facebook.



Ця поставка є прямою допомогою Україні від уряду Данії.



Читайте також: Естонія надіслала Україні 50 тис. вакцини AstraZeneca



Частину вакцин з цієї поставки використовуватимуть для других щеплень, решту розподілять між пунктами щеплень.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb