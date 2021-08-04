Данія прислала Україні півмільйона доз вакцини Astrazeneca
До України з Данії прибули 509 400 доз вакцини проти коронавірусу AstraZeneca
Про це повідомила пресслужба МОЗ у Facebook.
Ця поставка є прямою допомогою Україні від уряду Данії.
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Частину вакцин з цієї поставки використовуватимуть для других щеплень, решту розподілять між пунктами щеплень.
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