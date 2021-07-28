Естонія надіслала Україні 50 тис. вакцини AstraZeneca

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на МЗС Естонії.

Вакцина буде в основному використана для імунізації військовослужбовців запасу.



Естонія пожертвує Україні 200 тис. доз вакцини. Ці 52 800 доз надаються в рамках двосторонньої допомоги, а решта - через механізм розподілу вакцин ЄС.



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"Цей крок сприятиме обмеженню поширення пандемії в нашому регіоні, даючи змогу Україні більше зосередитися на вирішенні політичних та економічних викликів" - сказала міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс.