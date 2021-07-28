Естонія надіслала Україні 50 тис. вакцини AstraZeneca
До України літаком естонських ВПС відправлена партія з 52 800 доз вакцин від коронавірусу виробництва AstraZeneca
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на МЗС Естонії.
Вакцина буде в основному використана для імунізації військовослужбовців запасу.
Естонія пожертвує Україні 200 тис. доз вакцини. Ці 52 800 доз надаються в рамках двосторонньої допомоги, а решта - через механізм розподілу вакцин ЄС.
Читайте також: У списку Україна: Естонія передасть іншим країнам 800 тис. доз вакцини від COVID-19
"Цей крок сприятиме обмеженню поширення пандемії в нашому регіоні, даючи змогу Україні більше зосередитися на вирішенні політичних та економічних викликів" - сказала міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.8
Купівля 26.8Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.57Продаж 31.94
- Актуальне
- Важливе