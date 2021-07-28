У вересні маємо робити 200-250 тис. щеплень від COVID-19 за добу, - Зеленський

Про це він сказав на форумі "Україна 30", передає Інтерфакс-Україна.

"Чи готові ми з вакцинами - ні. Тут залежить від кількості та інфраструктури. За інфраструктурою вакцинації, я вважаю, ми добре підготувалися. За нашими розрахунками до вересня ми маємо бути готові, підготувати інфраструктуру і до 200-250 тис. робити щеплень за добу", - заявив Зеленський.

Він додав, що "робота з постачання вакцин в Україні триває".



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"Те, що могли - домовився особисто з президентом США, отримали 2 млн вакцин Moderna. Вона тут. Коли зустрічався з канцлером Німеччини, то на 1 млн 200 тис. вакцин Pfizer домовлялися, що вони нам мають передати. Я сказав, що для нас дуже важливо отримати їх до Дня Незалежності. Не тому що свято, а тому що буде масове скупчення людей", - сказав президент.