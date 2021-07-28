1,8 млн українців завершили вакцинацію від COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.



Вчора першу дозу отримали 86 952 людини, завершили вакцинацію - 56 376 людей.



У цей день працювало: 829 бригад, 2 666 пунктів; 360 центрів вакцинації.



Читайте також: В Україні впродовж доби зареєстровано ​717 нових випадків COVID-19, померли 15 пацієнтів



З початку кампанії щеплено 3 264 715 людей, першу дозу отримали – 3 264 713 людей, повністю імунізовані – 1 817 211 осіб. Загалом зроблено 5 081 924 щеплення.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb