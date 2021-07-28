В Україні впродовж доби зареєстровано 717 нових випадків COVID-19, померли 15 пацієнтів
Станом на ранок 28 липня в Україні зафіксовано 2 250 061 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 891 - летальні, 2 185 339 осіб одужали
Про це повідомляє прес-центр МОЗ.
Упродовж доби 27 липня було зареєстровано 717 нових випадків COVID-19 (в тому числі 36 дітей та 97 медпрацівників), 15 людей померли, 459 пацієнтів одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 189 випадків;
- Вінницька область - 27 випадків;
- Волинська область - 6 випадків;
- Дніпропетровська область - 24 випадки;
- Донецька область - 70 випадків;
- Житомирська область - 7 випадків;
- Закарпатська область - 4 випадки;
- Запорізька область - 53 випадки;
- Івано-Франківська область - 9 випадків;
- Київська область - 17 випадків;
- Кіровоградська область - 2 випадки;
- Луганська область - 30 випадків;
- Львівська область - 23 випадки;
- Миколаївська область - 13 випадків;
- Одеська область - 47 випадків;
- Полтавська область - 18 випадків;
- Рівненська область - 8 випадків;
- Сумська область - 27 випадків;
- Тернопільська область - 12 випадки;
- Харківська область - 32 випадки;
- Херсонська область - 43 випадки;
- Хмельницька область - 14 випадків;
- Черкаська область - 27 випадків;
- Чернівецька область - 10 випадків;
- Чернігівська область - 5 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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