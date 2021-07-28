В Україні впродовж доби зареєстровано ​717 нових випадків COVID-19, померли 15 пацієнтів

Про це повідомляє прес-центр МОЗ.



Упродовж доби 27 липня було зареєстровано ​717 нових випадків COVID-19 (в тому числі 36 дітей та 97 медпрацівників), 15 людей померли, 459 пацієнтів одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 189 випадків;

Вінницька область - 27 випадків;

Волинська область - 6 випадків;

Дніпропетровська область - 24 випадки;

Донецька область - 70 випадків;

Житомирська область - 7 випадків;

Закарпатська область - 4 випадки;

Запорізька область - 53 випадки;

Івано-Франківська область - 9 випадків;

Київська область - 17 випадків;

Кіровоградська область - 2 випадки;

Луганська область - 30 випадків;

Львівська область - 23 випадки;

Миколаївська область - 13 випадків;

Одеська область - 47 випадків;

Полтавська область - 18 випадків;

Рівненська область - 8 випадків;

Сумська область - 27 випадків;

Тернопільська область - 12 випадки;

Харківська область - 32 випадки;

Херсонська область - 43 випадки;

Хмельницька область - 14 випадків;

Черкаська область - 27 випадків;

Чернівецька область - 10 випадків;

Чернігівська область - 5 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (189), Донецькій (70), Запорізькій (53), Одеській (47) та Херсонській (43) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.