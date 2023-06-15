Про це повідомляє міноборони Данії.

Зазначається, що Норвегія передасть снаряди, а Данія - заряди до них, запали, розрядники та вогнепровідні трубки. Крім цього, Норвегія вже відправила в Україну сім тисяч снарядів із власних запасів.

"Українці продовжують відчувати велику і нагальну потребу в боєприпасах для боротьби з Росією. Разом з іншими країнами ЄС і НАТО Данія знаходиться в процесі реагування низкою різних ініціатив. Разом з Норвегією ми тепер можемо надіслати понад 10 000 повних артилерійських снарядів протягом короткого часу", - заявив виконувач обов’язків міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Реакція президента України

Президент Володимир Зеленський подякував двом країнам за прийняття рішення та військову допомогу Україні.

"Вдячний урядам Норвегії та Данії за новий спільний пакет оборонної допомоги. Додаткова партія артилерійських снарядів - вкрай потрібна на полі бою. Разом наближаємо нашу спільну перемогу”, - подякував Зеленський у Twitter.