Норвегія надасть Україні п'ятирічну програму військової допомоги на €6,3 млрд
На зустрічі прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере та генсека НАТО Єнса Столтенберга в Осло повідомили, що Україні нададуть 75 мільярдів норвезьких крон
Про це інформує міністерство закордонних справ Норвегії.
"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. В межах Програми підтримки України Норвегія надасть військову, гуманітарну та цивільну допомогу на загальну суму 75 мільярдів норвезьких крон (€6,3 млрд, - ред.) протягом п'яти років", - сказав прем'єр-міністр.
Стере підкреслив, що його країна та інші члени НАТО завжди підтримували Україну у її боротьбі за незалежність та свободу.
"Членство в НАТО було наріжним каменем норвезької політики безпеки з моменту заснування Альянсу в 1949 році та має вирішальне значення зараз, коли в Європі знову точиться війна", - заявив прем'єр-міністр і додав, що розвиток довгострокової співпраці між НАТО та Україною є важливою ціллю.
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