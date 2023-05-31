Про це інформує міністерство закордонних справ Норвегії.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. В межах Програми підтримки України Норвегія надасть військову, гуманітарну та цивільну допомогу на загальну суму 75 мільярдів норвезьких крон (€6,3 млрд, - ред.) протягом п'яти років", - сказав прем'єр-міністр.

Стере підкреслив, що його країна та інші члени НАТО завжди підтримували Україну у її боротьбі за незалежність та свободу.

"Членство в НАТО було наріжним каменем норвезької політики безпеки з моменту заснування Альянсу в 1949 році та має вирішальне значення зараз, коли в Європі знову точиться війна", - заявив прем'єр-міністр і додав, що розвиток довгострокової співпраці між НАТО та Україною є важливою ціллю.