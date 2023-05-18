Про це повідомляє міноборони Норвегії.

У повідомленні йдеться, що раніше Норвегія передала Великій Британії три РСЗВ типу MLRS M270. Разом із вісьмома, які зараз були передані, це допомогло збільшити здатність Лондона продовжувати надавати підтримку Україні.

"Це зброя мала великий ефект у конфлікті і дала Україні можливість розмежувати російські лінії постачання, а також вибити низку важливих цілей за лінією фронту", — каже Грам.

Норвегія також вирішила передати Україні три радари Arthur зі складу міноборони. Ці радари використовуються для визначення розташування ворожої артилерії. Передача буде здійснена у співпраці з Великою Британією, яка раніше також передавала цей тип радара Україні.

Норвегія зараз замінює свої радари визначення артилерії Arthur на нові. У рамках поточного інвестиційного проєкт планується поставити нові радари визначення артилерії Збройним силам Норвегії в 2024 і 2025 роках.

РСЗВ було знято з озброєння Збройними силами Норвегії і тому не є частиною військової структури.

Системи MLRS M270 можуть вражати цілі на відстані приблизно 80 кілометрів – так само як і американські РСЗВ HIMARS. Минулого року кілька партій MLRS Україна отримала від Великої Британії.