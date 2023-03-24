ВПС Швеції, Норвегії, Фінляндії та Данії планують створити єдину ППО на тлі загрози Росії
Командувачі ВПС Швеції, Норвегії, Данії та Фінляндії підписали лист про наміри створити об'єднану протиповітряну оборону Північних країн, спрямовану на протидію загрозі з боку Росії
Про це поінформували Reuters.
У п'ятницю 24 березня командувачі військово-повітряних сил Швеції, Норвегії, Фінляндії і Данії заявили про підписання листа про наміри створити об'єднану протиповітряну оборону Північних країн, спрямовану на протидію зростаючій загрозі з боку Росії.
Згідно із заявами представників збройних сил чотирьох країн, намір полягає в тому, щоб мати можливість діяти спільно на основі вже відомих способів дій під егідою НАТО.
Як повідомив агентству Reuters командувач ВПС Данії генерал-майор Ян Дам, крок до інтеграції військово-повітряних сил був спровокований вторгненням Росії в Україну в лютому минулого року.
- Нагадаємо, раніше Fianancial Times повідомили, що країни ЄС можуть розпочати спільне морське патрулювання й провести військово-морські навчання, аби протидіяти розвідувальним кораблям РФ та захистити інфраструктуру.
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