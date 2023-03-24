Про це поінформували Reuters.

У п'ятницю 24 березня командувачі військово-повітряних сил Швеції, Норвегії, Фінляндії і Данії заявили про підписання листа про наміри створити об'єднану протиповітряну оборону Північних країн, спрямовану на протидію зростаючій загрозі з боку Росії.

Згідно із заявами представників збройних сил чотирьох країн, намір полягає в тому, щоб мати можливість діяти спільно на основі вже відомих способів дій під егідою НАТО.

Як повідомив агентству Reuters командувач ВПС Данії генерал-майор Ян Дам, крок до інтеграції військово-повітряних сил був спровокований вторгненням Росії в Україну в лютому минулого року.