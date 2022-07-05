Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод під час конференції в швейцарському Лугано.

"Сьогодні я з приємністю можу оголосити, що ми надамо фінансовий пакет у розмірі 13,5 млн євро", – зазначив Кофод.

Також очільник додав, що Данія всіляко підтримує відбудову й реформи в Україні.

Нагадаємо, що Данія підтвердила готовність підтримати кандидатство в ЄС для України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb