Данія виділить Україні 13,5 млн євро в рамках нового пакету підтримки
Україна отримає новий пакет підтримки від уряду Данії у розмірі 13,5 млн євро
Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод під час конференції в швейцарському Лугано.
"Сьогодні я з приємністю можу оголосити, що ми надамо фінансовий пакет у розмірі 13,5 млн євро", – зазначив Кофод.
Також очільник додав, що Данія всіляко підтримує відбудову й реформи в Україні.
- Нагадаємо, що Данія підтвердила готовність підтримати кандидатство в ЄС для України.
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