Данія відправить артснарядів на $36 млн для допомоги в українському контрнаступі
У понеділок, 12 червня, уряд Данії підтримав виділення Україні додаткових двох тисяч артилерійських снарядів на суму близько 250 мільйонів данських крон
Про це повідомили виконувач обов'язків міністра оборони Троельс Лунд Поульсен і міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен після засідання Комітету із зовнішньої політики, де уряд отримав підтримку фолькетингу за пожертвування, пише Jyllands-Posten.
"Ми дотримуємося загальної характеристики. Це те, що має попит в української сторони, і це те, що допомагає на полі бою", - сказав Поульсен, без уточнення виду боєприпасів.
Міністр закордонних справ Расмуссен заявив, що снаряди допоможуть українським силам під час наступу та дадуть змогу знову відповісти ворогу.
"Це суттєвий внесок, який дуже потрібен Україні", - додав Расмуссен.
Повідомляється, що допомога надається за спеціальним запитом нашої країни.
- На початку травня парламент Данії ухвалив рішення виділити Україні новий пакет військової допомоги вартістю 1,7 млрд данських крон (понад $250 млн) – він став найбільшим із боку Копенгагена.
- 29 травня в Данії оголосили про збільшення витрат на військову допомогу Україні. Цьогоріч уряд виділить 7,5 млрд датських крон, а наступного року – ще 10,4 млрд.
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