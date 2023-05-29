Про це 29 травня заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

"Війна в Україні відбувається в дуже критичний час із серйозною ситуацією на полі бою, і тому Україні потрібна вся підтримка, яку вона може отримати", — сказала Фредеріксен.

Фонд було створено в березні, коли більшість у парламенті Данії погодилася внести в нього 7 мільярдів датських крон.

Тепер уряд виділить 7,5 мільярда датських крон, і загалом це означатиме 14,5 мільярдів у фонд цього року. А наступного року уряд скерує до фонду ще 10,4 млрд.

"Саме зараз українцям потрібна наша зброя і наша підтримка, тому це терміново. Але нічого не вказує на те, що наступний рік буде роком миру, тому ми вже виділяємо більше десяти мільярдів у 2024 році", – підкреслила прем’єрка.