"Українцям потрібна наша зброя і підтримка": Данія збільшить витрати на військову допомогу
У Данії оголосили про збільшення витрат на військову допомогу Україні. Цьогоріч уряд виділить 7,5 млрд датських крон, а наступного року – ще 10,4 млрд
Про це 29 травня заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.
"Війна в Україні відбувається в дуже критичний час із серйозною ситуацією на полі бою, і тому Україні потрібна вся підтримка, яку вона може отримати", — сказала Фредеріксен.
Фонд було створено в березні, коли більшість у парламенті Данії погодилася внести в нього 7 мільярдів датських крон.
Тепер уряд виділить 7,5 мільярда датських крон, і загалом це означатиме 14,5 мільярдів у фонд цього року. А наступного року уряд скерує до фонду ще 10,4 млрд.
"Саме зараз українцям потрібна наша зброя і наша підтримка, тому це терміново. Але нічого не вказує на те, що наступний рік буде роком миру, тому ми вже виділяємо більше десяти мільярдів у 2024 році", – підкреслила прем’єрка.
- На початку травня парламент Данії ухвалив рішення виділити Україні новий пакет військової допомоги вартістю 1,7 млрд данських крон (понад $250 млн) – він став найбільшим із боку Копенгагена.
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