Данський футболіст Еріксен, який ледь не помер на Євро-2020, відновить кар'єру

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра у twitter.

За його інформацією, Еріксен вже найближчим часом може повернутися на поле. Данець, який є гравцем італійського "Інтера", повернеться до свого колишнього клубу - нідерландського "Аяксу", за який він виступав у 2009 - 2013 роках.

12 червня матч 1-го туру групового етапу Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії був перерваний через те, що Крістіан Еріксен знепритомнів через зупинку серця. Футболіста врятували та встановили йому кардіовертер-дефібрилятор. В Італії діють жорсткі обмеження на роботу з такими пристроями, тому данець не зможе продовжити грати у Серії А. "Інтер" вже погодився розглянути пропозиції від клубів із країн, де Еріксену дозволять виходити на поле.



Christian #Eriksen could return to play in the next months. Not at #Inter in #SerieA (there isn’t the idoneity), but in Eredivisie where the controls are less stringment about the idoneity for the sports activity. #Ajax have already shown interest in signing him. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 2, 2021

Нагадаємо, 12 червня під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів, лікарям довелося реанімувати його на полі.

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