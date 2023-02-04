Датій написала заяву на звільнення, - ЗМІ

Про це повідомило видання LB із посиланням на джерела з податкової служби.

"Написала заяву одразу після обшуків. Не виключено, що буде підозра про незаконне збагачення. Не сумніваюся, що воно є. Однак насправді займалася мілкими справами, системного там нічого немає", - розповів співрозмовник, надавши заяву.