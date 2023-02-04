Датій написала заяву на звільнення, - ЗМІ
В.о. голови податкової інспекції Києва Оксана Датій написала заяву на звільнення
Про це повідомило видання LB із посиланням на джерела з податкової служби.
"Написала заяву одразу після обшуків. Не виключено, що буде підозра про незаконне збагачення. Не сумніваюся, що воно є. Однак насправді займалася мілкими справами, системного там нічого немає", - розповів співрозмовник, надавши заяву.
- 1 лютого до в.о. начальниці податкової інспекції Києва прийшли з обшуками: викрили на багатомільйонних незаконних схемах збагачення.
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