Давайте будемо говорити про цифри, а не маніпулювати, що "Європейська солідарність" випереджає "слуг", - Корнієнко

Про це передає УП.

"На 0,2% випереджає, так? У межах похибки 2,7%. Картину (реальну – ред.) ви побачите 30 жовтня, точніше 31-го - 1-го, як кандидати від "Європейської солідарності" набирають у межах 10% на обох округах. У нас є опитування – вони є публічні, є в нас закриті. Паралельно з цими опитування проводилися партійні опитування на цих же округах. Я вибачаюся, Черкаська область… Давайте у Херсонській області не будемо робити над "Європейською солідарністю" досліди, а от Черкаська область – це серце України, патріотичний електорат, там немає 15% і близько в "Європейської солідарності". Це те, що ми бачимо по своїх опитуваннях", - зазначив він.

Корнієнко зауважив, що не варто говорити що партії "Європейська солідарність" і "Слуга народу" зрівнялися у рейтингу.

"У межах похибки 2,7% говорити про те, що хтось когось випереджає – навіть я би не став говорити, що "Слуга народу" випереджає наступну партію, тому що між нами є менше 2,7%. Давайте будемо говорити прямо про цифри, а не маніпулювати, що "Європейська солідарність" випереджає "Слугу народу" на 0,2%", - заявив він.

Він додав, що незабаром будуть інші опитування і там дані про рейтинг партій можуть відрізнятися.

Нагадаємо, вперше з 2019 року "Слуга народу" опустилась на друге місце. Лідирує "Європейська солідарність", повідомили в КМІС.

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