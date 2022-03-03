Російські війська, які впритул підійшли до Енергодара з метою взяття під контроль найбільшу в Україні та Європі Запорізьку АЕС, здивували керівництво міста дивним проханням. Вийшовши на переговори з владою Енергодару, вони попросили "трохи увійти до міста", щоб сфотографуватися на тлі ЗАЕС для звіту своєму керівництву. Про це повідомив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.



"На сьогодні ситуація така, що російські загарбники вирішили провести перемовини з керівництвом міста. Вони кажуть, що в них є завдання від їх керівництва зайняти місто Енергодар. Навіть вони говорять про те, що їм достатньо тільки ввійти в місто, сфотографуватися на фоні Запорізької АЕС і відправити відповідний звіт своєму керівництву", - розповів він.

За словами Котіна, це їм необхідно з метою пропаганди, що вони контролюють місто та Запорізьку АЕС.