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Головна війна з Росією "Дайте зробити селфі": не взявши Запорізьку АЕС, окупанти просять фото для звіту

"Дайте зробити селфі": не взявши Запорізьку АЕС, окупанти просять фото для звіту

3 березня, 2022 четвер
11:06
війна з Росією

Російські агресори розсмішили жителів Енергодара дивним проханням.

Російські війська, які впритул підійшли до Енергодара з метою взяття під контроль найбільшу в Україні та Європі Запорізьку АЕС, здивували керівництво міста дивним проханням. Вийшовши на переговори з владою Енергодару, вони попросили "трохи увійти до міста", щоб сфотографуватися на тлі ЗАЕС для звіту своєму керівництву. Про це повідомив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"На сьогодні ситуація така, що російські загарбники вирішили провести перемовини з керівництвом міста. Вони кажуть, що в них є завдання від їх керівництва зайняти місто Енергодар. Навіть вони говорять про те, що їм достатньо тільки ввійти в місто, сфотографуватися на фоні Запорізької АЕС і відправити відповідний звіт своєму керівництву", - розповів він.

За словами Котіна, це їм необхідно з метою пропаганди, що вони контролюють місто та Запорізьку АЕС.

  • Нагадаємо, на Запоріжжі жителі Енергодара стали стіною на захист міста і заблокували вхід окупантам.
  • 1 березня біля Енергодару тривав бій, окупанти хотіли прорватися до Запорізької АЕС.
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Енергодар
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