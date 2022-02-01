ДБР обшукує екскерівництво Нафтогазу

Про це повідомляє пресцентр ДБР.



Обшуки відбуваються в екскерівників Нафтогазу, в офісі Укртрансгазу та очільників приватних підприємств.



Слідчі дії проводять у межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень.



Як повідомляє Українська правда, ДБР обшукує помешкання Андрія Коболєва.

Довідка: Андрій Коболєв був головою правління Нафтогазу з 25 березня 2014 року до 28 квітня 2021 року.

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