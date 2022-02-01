ДБР обшукує екскерівництво Нафтогазу
ДБР проводить обшуки в колишнього керівництва Нафтогазу за фактом незаконного відчуження природного газу
Про це повідомляє пресцентр ДБР.
Обшуки відбуваються в екскерівників Нафтогазу, в офісі Укртрансгазу та очільників приватних підприємств.
Слідчі дії проводять у межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень.
Як повідомляє Українська правда, ДБР обшукує помешкання Андрія Коболєва.
- Довідка: Андрій Коболєв був головою правління Нафтогазу з 25 березня 2014 року до 28 квітня 2021 року.
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