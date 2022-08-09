ДБР повернуло українським військовим викрадений у 2019 році лазерний прилад розвідки
Правоохоронці повернули ЗСУ викрадений у 2019 році лазерний прилад, що входить до автоматизованого комплексу розвідки
Про це інформує в телеграмі Державне бюро розслідувань.
"ДБР повернуло військовим вкрадені у них комплектуючі до автоматизованого комплексу розвідки СН-4003", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що у 2019 році у 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади ЗСУ викрали комплекс розвідки. Зловмисники продали прилад, а в документах вказали, що він згорів у січні 2019 року під час пожежі на Луганщині.
Виявилося, що комплекс викрали з військової частини напередодні. Лазерний прилад виявили у людини, яка переховувала його тривалий час. Ціна приладу на той момент - майже 550 тис. гривень.
"У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 410 (Викрадення військового майна, в умовах особливого періоду) КК України. Встановлюється причетність конкретних осіб до викрадення комплексу, а також вживаються дії щодо пошуку іншого військового майна, яке "згоріло" під час пожежі", - додали в ДБР.
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