Про це інформує в телеграмі Державне бюро розслідувань.

"ДБР повернуло військовим вкрадені у них комплектуючі до автоматизованого комплексу розвідки СН-4003", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що у 2019 році у 25-ї окремої Січеславської повітрянодесантної бригади ЗСУ викрали комплекс розвідки. Зловмисники продали прилад, а в документах вказали, що він згорів у січні 2019 року під час пожежі на Луганщині.

Виявилося, що комплекс викрали з військової частини напередодні. Лазерний прилад виявили у людини, яка переховувала його тривалий час. Ціна приладу на той момент - майже 550 тис. гривень.

"У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 410 (Викрадення військового майна, в умовах особливого періоду) КК України. Встановлюється причетність конкретних осіб до викрадення комплексу, а також вживаються дії щодо пошуку іншого військового майна, яке "згоріло" під час пожежі", - додали в ДБР.

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