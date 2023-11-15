ДБР розслідує інцидент із насильницьким врученням повістки чоловікові в Одесі

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"14 листопада 2023 року низкою одеських Telegram-каналів було поширено відео, на якому працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями наділи кайданки на чоловіка та силоміць заштовхали його в авто за нібито відмову від отримання повістки", - розповіли у відомстві.

Відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України, ч. 2 ст. 365 КК України).

Вказується, що працівники ДБР уже провели комплекс невідкладних слідчих дій, допитали свідків і всіх учасників події.

"Також вилучено відповідні відеозаписи та адміністративні матеріали", - додали в ДБР.