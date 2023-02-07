ДБР викрило 46 російських артилеристів, які влітку обстрілювали Харків

Про це повідомили в ДБР.

Документи, що належали 138 мотострілецькій бригаді ЗС РФ виявили в одному з будинків, де розміщувався штаб російської армії. Вони вказують, що саме цей підрозділ, половина солдатів якого - це строковики, на початку повномасштабного вторгнення перекинули з полігону Курської області для просування на Харків.

Військовослужбовці цієї бригади у червні - липні 2022 року обстрілювали Харків, зокрема житловий масив Північної Салтівки у Київському районі. Ударів завдавали з "градів", 152-мм самохідної установки "Акація" та іншої далекобійної артилерії.

За допомогою знайдених документів вдалося ідентифікувати не лише 46 російських солдатів 138 бригади, а й номери зброї, яка за ними закріплена, рапорти та багато іншої інформації, корисної для слідства. Усі документи наразі передали до СБУ для подальшого вивчення.