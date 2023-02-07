ДБР викрило 46 російських артилеристів, які влітку обстрілювали Харків
Працівники Державного бюро розслідувань виявили на території Харківщини російські документи, за допомогою який ідентифікували 46 ворожих артилеристів, які обстрілювали Харків
Про це повідомили в ДБР.
Документи, що належали 138 мотострілецькій бригаді ЗС РФ виявили в одному з будинків, де розміщувався штаб російської армії. Вони вказують, що саме цей підрозділ, половина солдатів якого - це строковики, на початку повномасштабного вторгнення перекинули з полігону Курської області для просування на Харків.
Військовослужбовці цієї бригади у червні - липні 2022 року обстрілювали Харків, зокрема житловий масив Північної Салтівки у Київському районі. Ударів завдавали з "градів", 152-мм самохідної установки "Акація" та іншої далекобійної артилерії.
За допомогою знайдених документів вдалося ідентифікувати не лише 46 російських солдатів 138 бригади, а й номери зброї, яка за ними закріплена, рапорти та багато іншої інформації, корисної для слідства. Усі документи наразі передали до СБУ для подальшого вивчення.
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