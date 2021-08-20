ДБР викрило розкрадання 3,6 млн грн під час будівництва діагностичного центру в Києві
Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило розкрадання 3,6 млн грн коштів територіальної громади на будівництві діагностичного центру в Києві
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Згідно з повідомленням, слідчі Бюро повідомили про підозру керівникам підрядних організацій, які проводили будівельні роботи у комунальному комерційному підприємстві "Консультативно-діагностичний центр" Святошинського району Києва, що перебуває у віданні Київської міської влади.
Так, було встановлено, що підрядні організації завищили обсяги фактично виконаних будівельних робіт, а в актах прийняття вказали недостовірні дані.
Крім того, фізична особа-підприємець, який за договором з діагностичним центром здійснював технічний нагляд за будівництвом, неналежним чином перевірив виконання робіт. Через це на рахунки підрядників були незаконно перераховані бюджетні кошти обсягом майже 3,6 млн грн, що спричинило майнову шкоду територіальній громаді Києва.
У пресслужбі зазначили, що у разі доведення вини злочинцям може загрожувати до 12 років позбавлення волі, а підприємцю, який здійснював технічний нагляд - позбавлення волі на строк до 5 років.
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