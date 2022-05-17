ДБР знайшло підприємство російського олігарха Молчанова біля Києва

Про це повідомляється на офіційному сайті ДБР.

Як зазначають у Бюро, Молчанов був членом совета федерации федерального собрания РФ, наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету країни-агресора.

"Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Тож, за рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави", – зазначають у ДБР.

Працівники Бюро провели обшуки помешкань директора та бухгалтерів, офісних приміщень та промислових об’єктів підприємства. Триває досудове слідство.

За словами представників ДБР, вони вживають усіх заходів для припинення роботи підприємства російського олігарха.

Як повідомляли у Бюро 14 травня, слідчі проводять досудове розслідування щодо діяльності в Україні російської "злочинної організації "Лужники", яка представлена фінансово-промисловою групою VS Energy.

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