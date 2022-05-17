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Головна війна з Росією ДБР знайшло підприємство російського олігарха Молчанова біля Києва

ДБР знайшло підприємство російського олігарха Молчанова біля Києва

17 травня, 2022 вiвторок
18:20
війна з Росією ДБР викрила компанію російського олігарха

Державне бюро розслідувань знайшло поблизу Києва українське підприємство з виготовлення будівельних матеріалів, яке є частиною холдингу російського олігарха Андрія Молчанова

Про це повідомляється на офіційному сайті ДБР.

Як зазначають у Бюро, Молчанов був членом совета федерации федерального собрания РФ, наближений до окупаційної влади та сплачує великі податки до бюджету країни-агресора.

"Російська комерційна структура є великим платником податків на території країни-агресора. Тож, за рахунок отриманих коштів від українського товариства, сплачувалися податки та збори до бюджету країни-окупанта, фінансувався її силовий блок й оборонно-промисловий комплекс під час агресії проти нашої держави", – зазначають у ДБР.

Працівники Бюро провели обшуки помешкань директора та бухгалтерів, офісних приміщень та промислових об’єктів підприємства. Триває досудове слідство.

За словами представників ДБР, вони вживають усіх заходів для припинення роботи підприємства російського олігарха.

  • Як повідомляли у Бюро 14 травня, слідчі проводять досудове розслідування щодо діяльності в Україні російської "злочинної організації "Лужники", яка представлена фінансово-промисловою групою VS Energy.

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олігархи
російський бізнез
ДБР
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