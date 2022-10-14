Де Дзербі, який покинув "Шахтар" через війну, заговорив про повернення

Про це повідомляє Sky Sports.

"Для мене це все ще відкрита рана. Було дуже важко залишати "Шахтар". Після того, як я залишу "Брайтон", я хочу знову стати тренером "Шахтаря". Одного дня я хочу повернутись. Те, як все закінчилось було дуже сумно і несправедливо. Мені боляче через те, що місця неподалік від того, де я жив, все ще під бомбардуванням. Боляче, що мої колишні гравці не можуть повернутись додому, коли я зараз тут, в АПЛ", - сказав Де Дзербі.

43-річний Роберто Де Дзербі очолював "Шахтар" з травня 2021 року. Під керівництвом італійця команда провела 30 матчів, здобула 20 перемог, 5 разів зіграла внічию та зазнала 5 поразок.

Разом із "Шахтарем" Де Дзербі здобув Суперкубок України. На момент зупинки чемпіонату України через повномасштабну російську агресію, "Шахтар" займав перше місце та отримав право грати у нинішньому сезоні в груповому раунді ЛЧ.

Також він тренував італійські "Фоджу", "Беневенто", "Палермо" та "Сассуоло".

Італійця на посаді головного тренера "Шахтаря" замінив хорват Ігор Йовічевіч.

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