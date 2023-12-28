Але навіть після пресконференції ці тисячі дронів у військах не з‘явились. Або президент Зеленський збрехав, або він взагалі не контролює ситуацію та результати своїх заяв.

Якби Офіс президента акредитував мене на пресконференцію, я б змусив президента Зеленського відповісти, чому він не звітує про постачання дронів у війська в районі Авдіївки.

Від держави на усі бригади передали кілька десятків переважно "аутелів". А де "мавіки"? Де fpv? Де усі ці тисячі, на якій ділянці фронту? Бо усюди збори на волонтерські дрони продовжуються.

Багато років "95-й квартал" у своїх шоу "мочив" Кличка, висміював його тугодумність та обмежений словниковий запас.

Але коли я написав про критичну ситуацію в Авдіївці, Кличко на наступний день відправив з особистих коштів 100 fpv-дронів в 47-му бригаду, і сьогодні ще 100 fpv-дронів від Кличка передано командиру роти 53-ї бригади Юрію Панчуку. Плюс 600 мільйонів місто Київ виділило додатково ЗСУ для закупівлі дронів. Це небагато, звичайно, але це важлива допомога у критичний момент.

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Але де в цей момент дрони від Зеленського та Міноборони? Де дрони від "95-го кварталу" та Кошового? Де дрони від Єрмака й Татарова?

За фактом, "95-й квартал" після приходу до влади на практиці виявились набагато більш тугодумними та жадібними, ніж персонажі, яких вони висміювали.

Поки хоча б частка 26 тисяч дронів, які нібито лежать на складах, за словами Зеленського, не опиняться у 110-й, 47-й, 53-й, 59-й, 109-й бригадах та 52-му окремому стрілецькому батальйоні під Авдіївкою, буду щоденно нагадувати про безвідповідальність влади. Негайно передайте в район Авдіївки "мавіки" та fpv від держави!

І до речі, грошей у "95-го кварталу", судячи зі звітів панамських офшорів та багатьох об‘єктів нерухомості за кордоном, не менше ніж у Кличка, могли б і з особистих коштів теж пару сотень дронів подарувати, для вас це копійки, а для когось це життя.

Як тільки дрони від держави почнуть надходити в район Авдіївки, одразу напишу та подякую Верховному головнокомандувачу, все буде об‘єктивно.

P.S. На Авдіївський напрямок почали надходити необхідні дрони від держави. Дякую Верховному головнокомандувачу В.Зеленському, що питання почало вирішуватись. Але звертаю увагу що це поки що значно менші об’єми ніж те, що раніше передало місцеве самоврядування. Обсяги постачання потрібно негайно збільшити, щоб це закривало хоча б денні витрати. Постачання дронів від волонтерів та місцевого самоврядування поки що залишаються головним джерелом озброєння наших військ.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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