Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський досі не дав українцям ніяких пояснень щодо свого скандального інтерв’ю The Sun, в якому звинуватив головнокомандувача ЗСУ В.Залужного у політизації, підготовці до виборів та відсутності субординації. Ніяких рішень Ставки або комітету з оборони, де б були наведені якісь конкретно факти, які б підтверджували звинувачення Зеленського та Слуг народу проти Залужного не відбулось.

Також партія та Офіс президента не дали оцінки щоденним публічним вимогам заступника голови комітету по обороні Слуги народу Безуглої про звільнення Залужного.

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Це при тому, що в управлінні та організації війни є дійсно багато проблем, і незамінних у владі бути не повинно. Але зміни мають бути логічними, обґрунтованими, щоб були висновки, які б посилили армію. Всього цього не робиться, Офіс президента бореться проти військового командування через інтерв’ю та дописи у блогах.

Така поведінка Зеленського та Слуг народу показує, що вони не бажають ніяких реальних змін в управлінні армією, а створили інтригу тільки щоб звільнити Залужного. Очевидно, такі дії пов’язані з політичним причинами — падінням рейтингу Зеленського, та високим рейтингом Залужного, який значно випереджає рейтинг президента.

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Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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