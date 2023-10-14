"Дедалі більша кількість держав Глобального Півдня підтримує Формулу миру президента Зеленського", - спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки

Про це Субх розповів на міжнародній конференції "Сrimea Global. Understanding Ukraine through the South", повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За його словами, ініціативи, які Україна презентує світу, кожного року знаходять все ширшу підтримку. Спершу реалізація та поширення української Формули миру потребували значних зусиль з боку МЗС та координації центральних органів виконавчої влади України. Але наразі її підтримують дедалі більше країн.

"Мені дуже приємно констатувати, що з кожним брифінгом, з кожною зустріччю, присвяченій імплементації того чи іншого пункту Формули миру, ми спостерігаємо дедалі більшу кількість залучених держав Глобального Півдня, зокрема з африканського континенту, Близького Сходу та інших частин світу. Глобальний Південь дедалі більше звертається до тих, хто відстоює правду, принципи міжнародного права та статуту ООН",- зазначив він.

Водночас заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква наголосив, що "важливо залучати не лише європейські та Євроатлантичні держави до Формули Миру, але й країни Глобального Півдня, країни Латинської Америки, Африки, Азіатського регіону".