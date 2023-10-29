DeepState: на півночі Бахмуту окупанти намагалися взяти ініціативу, ситуація складніша, ніж на півдні
На півночі Бахмуту ситуація складніша ніж на півдні. На жаль, останні декілька днів ініціативу взяла РФ, але ситуація стабілізується
Про це розповів співзасновник DeepState Роман Погорілий в етері телеканалу "Еспресо".
"Зміни на мапі не суттєві, але вони є, окупанти тиснуть на цьому напрямку. На жаль, там не дуже вигідне положення для ЗСУ, з точки зору географії розташування. Але ситуація стабілізується, тиск по суті відбитий, зараз там сильних зміщень немає", - повідомив Погорілий.
За його словами, ситуація зараз контрольована, але на півночі Бахмуту ситуація залишається складнішою ніж на півдні.
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Протягом минулої доби на Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі Хромового Донецької області. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили понад 10 атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
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25 жовтня сержант роти ударних безпілотних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади ім. кошового отамана І. Сірка Олесь Маляревич зазначив, що біля Бахмута ініціатива перебувала на боці ЗСУ.
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