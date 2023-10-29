DeepState: на півночі Бахмуту окупанти намагалися взяти ініціативу, ситуація складніша, ніж на півдні

Про це розповів співзасновник DeepState Роман Погорілий в етері телеканалу "Еспресо".

"Зміни на мапі не суттєві, але вони є, окупанти тиснуть на цьому напрямку. На жаль, там не дуже вигідне положення для ЗСУ, з точки зору географії розташування. Але ситуація стабілізується, тиск по суті відбитий, зараз там сильних зміщень немає", - повідомив Погорілий.

За його словами, ситуація зараз контрольована, але на півночі Бахмуту ситуація залишається складнішою ніж на півдні.