Тримаємо ворога у стресі: сержант ЗСУ розповів про Бахмутський напрямок
Сержант роти ударних безпілотних комплексів "Ахіллес" 92 окремої штурмової бригади ім. кошового отамана І. Сірка Олесь Маляревич зазначив, що біля Бахмута ініціатива перебуває на боці ЗСУ
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Біля Бахмуту ситуація перебуває на боці ЗСУ. Рух вперед є, інколи не такий потужний, як хотілося б. Але треба розуміти, що 10-20 метрів і 1-2 ворожі позиції за добу - це теж перемога", - підкреслив Маляревич.
За словами військового, на Бахмутському напрямку Сили оборони не дають ворогу розслабитися, перегрупуватися й підтягнути нові резерви.
"ЗСУ тиснуть на окупанта щодня, і щодня виконують бойові завдання, щоб тримати ворога в стресі й знищувати його", - наголосив Маляревич.
- Пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков зазначив, що ЗСУ щоденно знищують велику кількість важкої техніки й артилерії ворога.
- Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському та Куп'янському напрямках. Водночас ЗСУ ліквідували 800 окупантів.
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