Тримаємо ворога у стресі: сержант ЗСУ розповів про Бахмутський напрямок

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Біля Бахмуту ситуація перебуває на боці ЗСУ. Рух вперед є, інколи не такий потужний, як хотілося б. Але треба розуміти, що 10-20 метрів і 1-2 ворожі позиції за добу - це теж перемога", - підкреслив Маляревич.

За словами військового, на Бахмутському напрямку Сили оборони не дають ворогу розслабитися, перегрупуватися й підтягнути нові резерви.

"ЗСУ тиснуть на окупанта щодня, і щодня виконують бойові завдання, щоб тримати ворога в стресі й знищувати його", - наголосив Маляревич.