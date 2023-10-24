Біля Бахмута ворожа піхота укомплектована технікою лише на 30%, - військовий

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку ворог постійно намагається атакувати позиції ЗСУ. Противник все ще намагається втримати залізницю, яка йде з Бахмута на Горлівку. Спостерігаючи за динамікою битви за Бахмут, можна сказати, що раніше ворог тут утримував ударний кулак до 100 тис. військових. Наразі кількість ворожого угруповання зменшилася до 50 тис. Противник постійно поповнює свій склад мобілізованими й штурмовими підрозділами. Слід зазначити, що саме озброєння у ворога болюче місце", - наголосив Калашніков.

За словами військового, Сили оборони щоденно вибивають ворожу важку техніку.

"Противник вже має неукомплектовані підрозділи. Ворожа піхота укомплектована технікою лише на 30%. Але росіяни не полишають свої активні дії, намагаючись постійно контратакувати ЗСУ й втрачаючи своє озброєння. Українські захисники щоденно знищують велику кількість артилерії ворога, і вже вийшли у паритет. У загарбників починаються проблеми зі снарядами", - підкреслив Калашніков.