Ні вдень, ні вночі бої не вщухають: заступник командира 3-ї ОШБ Жорін про ситуацію поблизу Бахмута

Про це заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів в ефірі телемарафону.

"На Бахмутському напрямку, можемо сказати, що ні вдень, ні вночі бої не вщухають.Не дивлячись на те, що в нещодавніх боях ворог зазнав дуже суттєвих втрат, однак станом на сьогодні є намагання ворога хоч і локально, але атакувати. Пов'язано це з тим, що їм постійно підвозять підкріплення. В першу чергу, у вигляді особового складу та техніки. Успіху вони не мають. Але не дивлячись на свої втрати, спроби атак на наші позиції теж є", – каже Жорін.

Він каже, що росіяни видаляють одні частини й ставлять на їх місце інші. Це для них звичайна справа. РФ не сприймає свої втрати як важливий показник війни.

"Безпосередньо навпроти нас зараз найбільш ефективними є підрозділи десантників, яких сюди перекинули. Саме вони намагаються атакувати. Йдеться про південь від Бахмута, де ворог зазнав суттєвих втрат і втратив стратегічні точки", – додав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади.

За його словами, на південь від Бахмута з українськими захисниками воюють десантники РФ.