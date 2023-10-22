Ні вдень, ні вночі бої не вщухають: заступник командира 3-ї ОШБ Жорін про ситуацію поблизу Бахмута
На Бахмутському напрямку Донецької області російським окупантам постійно підвозять підкріплення – особовий склад та техніку, тому бої тривають цілодобово
Про це заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів в ефірі телемарафону.
"На Бахмутському напрямку, можемо сказати, що ні вдень, ні вночі бої не вщухають.Не дивлячись на те, що в нещодавніх боях ворог зазнав дуже суттєвих втрат, однак станом на сьогодні є намагання ворога хоч і локально, але атакувати. Пов'язано це з тим, що їм постійно підвозять підкріплення. В першу чергу, у вигляді особового складу та техніки. Успіху вони не мають. Але не дивлячись на свої втрати, спроби атак на наші позиції теж є", – каже Жорін.
Він каже, що росіяни видаляють одні частини й ставлять на їх місце інші. Це для них звичайна справа. РФ не сприймає свої втрати як важливий показник війни.
"Безпосередньо навпроти нас зараз найбільш ефективними є підрозділи десантників, яких сюди перекинули. Саме вони намагаються атакувати. Йдеться про південь від Бахмута, де ворог зазнав суттєвих втрат і втратив стратегічні точки", – додав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади.
За його словами, на південь від Бахмута з українськими захисниками воюють десантники РФ.
- Раніше Генштаб доповів, що на Бахмутському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
- 17 жовтня командир Третьої штурмової бригади, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький помітив на Бахмутському напрямку дві тактики противника: вагнерівська та регулярних частин РФ.
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