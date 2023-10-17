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"Дисципліна, яка досягалася розстрілом": командир Третьої штурмової бригади розповів про тактику РФ на Бахмутському напрямку

17 жовтня, 2023 вiвторок
13:18
Війна з Росією На фото: Андрій Білецький

Командир Третьої штурмової бригади, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький помітив на Бахмутському напрямку дві тактики противника: вагнерівська та регулярних частин РФ

Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді.

"Я б поділив зараз тактику росіян на дві: тактика вагнерів і тактика регулярних частин. У чому полягала сила вагнерівського наступу? Це дві складові, в цілому: зеки й дисципліна, яка досягалася розстрілом. У нас були десятки полонених, в тому числі й велика кількість вагнерів. Не було жодного, який не був присутній особисто при розстрілі якогось умовного дезертира, який відмовлявся йти в атаку", – каже Білецький.

Він зауважив, що у приватної військової компанії Вагнера не було якісної підтримки бронетехніки, а саме мало артилерії. За словами Білецького, її було стільки ж, скільки й у них. Тому ворог використовував живу силу.

"Тобто вони йдуть на самовбивчі атаки, закінчуються, а через 20-30 хвилин підходить нова група, яка йде в нову атаку. Але ці атаки не були ні непродумані, ні тупорилі, як у нас люблять говорити. Командири були дуже якісні. Ще одна проблема, про неї мало говорять, це їхня оборона. Оборона вагнерів дуже в'язка, дуже складна", – підкреслює очільник Третьої штурмової бригади.

У Сирії вони скористалися ІДІЛівським способом оборони. Замість традиційних взводних укріплень, як-от траншеї та бліндажі, вони викопали окремі ями, які є справжніми лисячими норами. Це ізольовані вогневі позиції, яких дуже багато, але не всі з них заселені. Вони мають дуже значну глибину, сказав Білецький.

"І ця оборона, як на мене – ми й самі її тепер частково використовуємо в деяких місцях, – вкрай ефективна. Якщо в цій ямі зробити ще в боку діру і загнути буквою "Г" і ховатися там під час нальотів, нічого не можна з цим поробити абсолютно. Тому з вагнерами в обороні було складно, надзвичайно складно", – вважає військовий.

На його думку, регулярним сухопутним військам Росії, тій складовій, яка найбільше старається, а це завжди піхота, їм в прямому сенсі слова - "кінець".

"Я весь час спостерігаю одне і те ж саме: сухопутні війська Російської Федерації, особливо в таких складових як піхота, танки, бронетехніка – стабільно погані. З літа минулого року вони стабільно погано воюють. І вони нічого з цим поробити не можуть, і я не думаю, що зможуть. Тобто у них ростуть інші напрямки: по РЕБу вони стали набагато потужніші, по безпілотних системах, артилерія якісна достатньо. Авіацію стали в рази ефективніше використовувати. Але оця складова в них мертва, і такою вона й буде", – додав Білецький.

Довідково. Андрій Білецький - український військовий, громадський та політичний діяч, полковник Національної гвардії України, командир 3-ї окремої штурмової бригади. У 2008 році був заарештований у справі "оборонців Римарської". Після Євромайдану у 2014 році був амністований як політв'язень. Після початку російсько-української війни став засновником та командиром батальйону "Азов", згодом став лідером політичної партії "Національний корпус" і народним депутатом України 8-го скликання. Після російського повномасштабного вторгнення 2022 року очолив полк ССО "Азов" Київ, згодом переформований у 3-тю окрему штурмову бригаду.

  • Уранці Генштаб доповів, що на Бахмутському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
військові
російська армія
ЗСУ
Андрій Білецький
Донеччина
Бахмут
Вагнергейт
Військові новини
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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