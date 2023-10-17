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Сили оборони мають частковий успіх західніше Вербового на Запоріжжі, - Генштаб

17 жовтня, 2023 вiвторок
07:14
Війна з Росією

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції та мають частковий успіх західніше тимчасово окупованого Вербового Запорізької області

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу за 17 жовтня.

"Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах", - пише Генштаб.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби відбулося 72 бойових зіткнення.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.
  • На Куп’янському напрямку українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та ще 5 атак біля Стельмахівки та Надії Луганської області.
  • На Лиманському напрямку Росія наступальних (штурмових) дій не вела.
  • На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
  • На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Так, протягом доби наші воїни відбили понад 10 атак ворога. 
  • На Мар’їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області та ще 5 атак південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку наші захисники не допустили втрат позицій південно-західніше Новоданилівки, Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, успішно уражають склади  та тили противника. 

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх в районі західніше Вербового Запорізької області. Українські воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - пише Генштаб.

Удари ЗСУ по росіянах 

Протягом доби українська авіація завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. 

Підрозділи ракетних військ уразили 2 вертольоти на посадкових майданчиках, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Обстріли території України

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 6 ворожих "шахедів". Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Загалом ворог завдав 10 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Бучки Чернігівської області; Першотравневе, Піщане Харківської області; Сіверськ, Званівка, Спірне, Кліщіївка, Новоселівка, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське  Донецької області; Миколаївка, Козацьке, Одрадокам’янка, Берислав, Тягинка, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

  • У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах поблизу Луганська та Бердянська.
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