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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, але ЗСУ тримають оборону, – Генштаб

29 жовтня, 2023 неділя
07:13
Війна з Росією

Російські війська протягом ще однієї доби на фронті не покидали спроб оточити Авдіївку на Бахмутському напрямку, однак українські захисники відбили там 15 ворожих атак

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося близько 70 бойових зіткнень.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 5 атак противника.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі Хромового Донецької області. Також ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили понад 10 атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безрезультатними були наступальні дії противника в районах Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного Донецької області, де силами оборони відбито понад 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили всі атаки противника поблизу Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення в районі західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Армія РФ вночі атакувала Україну 5 "шахедами": усі збили сили ППО

Загалом ворог завдав 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснив 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БПЛА типу Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною всі ворожі дрони було знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Синьківка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Новомихайлівка, Катеринівка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Берислав, Новоберислав, Козацьке, Одрадокам’янка, Тягинка, Іванівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Авіація Сил оборони 5 разів влучила у райони скупчення окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К".

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також артилерійський засіб противника.

  • Напередодні росіяни також намагалися відновити втрачене положення біля Андріївки на Бахмутському напрямку, а також оточити Авдіївку. Українські захисники відбили низку ворожих атак і ліквідували ще 740 окупантів.
Україна
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Луганщина
ЗСУ
Херсонщина
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Авдіївка
Запорізька область
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втрати окупантів
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