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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Сили оборони за добу ліквідували 22 танки, 18 артсистем і 740 військових РФ, - Генштаб
Оновлено

Сили оборони за добу ліквідували 22 танки, 18 артсистем і 740 військових РФ, - Генштаб

28 жовтня, 2023 субота
07:55
Війна з Росією ЗСУ

Протягом ще однієї доби на фронті росіяни намагалися відновити втрачене положення біля Андріївки на Бахмутському напрямку, а також оточити Авдіївку. Українські захисники відбили низку ворожих атак і ліквідували ще 740 окупантів

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.10.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 298 420 (+740)
  • танків ‒ 5167 (+22)
  • бойових броньованих машин ‒ 9749 (+23)
  • артилерійських систем – 7180 (+18) 
  • РСЗВ – 834 (+0) 
  • засобів ППО ‒ 558 (+2)
  • літаків – 320 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5399 (+8)
  • крилатих ракет ‒ 1541 (+3)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9524 (+11)
  • спеціальної техніки ‒ 1011 (+0)

Армія РФ не покидає спроб відновити положення біля Андріївки та оточити Авдіївку

Зазначається, що загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 60 бойових зіткнень.

Так, у зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Андріївки, де наші захисники відбили 5 атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безрезультатні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили всі атаки ворога неподалік Водяного, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення північно-західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

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Загалом ворог завдав 8 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 4 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету Іскандер-М, зенітні керовані ракети С-300/400 та ударні БПЛА типу Shahed-136/131.

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено більшість ударних БПЛА та 3 керовані авіаційні ракети Х-59. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Новомихайлівка Донецької області; Берислав, Веселе Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 80 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Протягом доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та 3 засоби протиповітряної оборони противника.

  • Уранці суботи, 28 жовтня, у Херсоні було чутно звуки вибухів. Російські окупанти обстріляли місто, унаслідок чого є руйнування будинків.
Україна
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Контрнаступ ЗСУ
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