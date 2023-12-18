Defense Express: Ударні дрони-камікадзе є конкурентними "шахедам" і зможуть працювати "роями" по об'єктах у РФ

Про це розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері телеканалу "Еспресо".

"Подібні безпілотні ударні системи західні медіа вже розцінюють, як відповідь українців на іранські “шахеди”, які окупанти застосовують проти мирного населення в Україні. Варто зауважити, що всі удари по країні-агресору наносяться саме по військових обʼєктах, які РФ використовує у здійсненні злочинів проти України. Тому така тактика з нашої сторони цілком можлива", - зазначив він.

У компанії-виробнику Terminal Autonomy говорять про "ройове" застосування дронів-камікадзе, зауважив військовий експерт.

"Йдеться про можливе "ройове" застосування в комбінації одного дорогого дрону, який може вести за собою 9 дешевших, керувати ними та приводити до цілей на територію РФ, завдаючи шкоди масованою атакою "роєм" ударних дронів", - повідомив він.

Засіб справлятиметься з таким завданням, оскільки може летіти на відстань до 750 км, несучи бойове навантаження приблизно у 26 кг, сказав Рябих.

"У компанії-виробнику повідомляють, що це навантаження може бути збільшено, завдяки зменшенню радіуса дії цього безпілотника, який вже є конкурентним з “шахедом”. Він вартує менше і в цілому, простіша версія оцінюється в 15 тис. доларів. З урахуванням того, що там будуть встановлені додаткові опції, що дасть йому змогу проходити крізь засоби РЕБ противника і мати інші корисні властивості, вартість зростатиме до 30 тис.", - додав він.

За його словами, темпи, про які говорять у компанії-розробнику дають надію. Відомо, що перший контракт передбачає виробництво 50 таких дронів на місяць.

"До початку другого кварталу обіцяють наростити виробництво цих дронів вдесятеро, до 500 на місяць. У компанії не зупиняються і хочуть досягти в короткий термін зростання виробництва. Зокрема, до 1000 подібних дронів на місяць", - повідомив Рябих.