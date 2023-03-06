Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній уже 23-й день поспіль, – Укренерго
Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній уже 23-й день поспіль. Генерації електроенергії достатньо для покриття споживання. Мережевих обмежень немає
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Згідно з повідомленням, нині в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Генерації електроенергії достатньо для покриття всіх потреб споживачів. Водночас триває незначний імпорт електроенергії.
"Обмежень у мережах Укренерго, що спричиняють необхідність обмеження споживачів, наразі немає. Але при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень", - розповіли в компанії.
На сході після завершення ремонтних робіт відновлено надійність живлення регіону, продовжуються роботи для підвищення надійності живлення на Одещині. Однак відключення споживачів не прогнозується.
- Раніше повідомлялося, що Укренерго планує до 15 березня завершити на Одещині основні роботи для відновлення надійності енергоживлення.
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