До 15 березня на Одещині завершаться роботи для відновлення надійності енергоживлення

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що з вівторка в Одесі немає відключень, і мережа вже здатна пропустити обсяг електроенергії, який потрібен місту й області.

"До 15 березня плануємо завершити основні роботи для відновлення надійності живлення регіону, тобто для того, щоб відключення того чи іншого елемента мережі не призводило до масштабних обмежень споживання. Плануємо, що ці роботи будуть проводитись без додаткового обмеження споживачів", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що дефіцит потужності в області не прогнозується. Наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі, обсягів виробленої електроенергії достатньо, щоб задовільнити потреби всіх споживачів в країні.