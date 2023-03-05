До 15 березня на Одещині завершаться роботи для відновлення надійності енергоживлення
Укренерго планує до 15 березня завершити на Одещині основні роботи для відновлення надійності енергоживлення. Це необхідно, аби відключення одного елемента мережі не викликало масові обмеження енергії в регіоні
Про це повідомляє Укренерго.
Зазначається, що з вівторка в Одесі немає відключень, і мережа вже здатна пропустити обсяг електроенергії, який потрібен місту й області.
"До 15 березня плануємо завершити основні роботи для відновлення надійності живлення регіону, тобто для того, щоб відключення того чи іншого елемента мережі не призводило до масштабних обмежень споживання. Плануємо, що ці роботи будуть проводитись без додаткового обмеження споживачів", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що дефіцит потужності в області не прогнозується. Наразі працюють всі види електростанцій в енергосистемі, обсягів виробленої електроенергії достатньо, щоб задовільнити потреби всіх споживачів в країні.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що якщо Росія не завдаватиме нових ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, в Україні більше не доведеться вводити обмеження електроенергії.
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