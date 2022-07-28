Дефолту Нафтогазу можна було уникнути, - ексуповноважена АМКУ

Про це в ефірі Еспресо сказала ексуповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська.

"Дефолт Нафтогазу - це результат кадрових рішень, які приймались в тому році. Коли держсекретар США Блінкен приїхав в Київ, їздив по різних кабінетах і говорив, що не треба ховати реформу корпоративного управління держкомпаніями, але його ніхто не слухав, бо вважали, що це не важливо", - зазначила вона.

Загребельська вважає, що цього можна було не допустити.

"Насправді, це той дефолт, якого можна було уникнути - не було жодних складнощів. Якби керівництво Нафтогазу професійно спілкувалось з урядом та вони б заздалегідь погодили б спільну позицію: чи буде Нафтогаз платити ці борги, як він це буде робити і провели перемовини з кредиторами - дефолту б не було", - додала ексуповноважена АМКУ.

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Вона зауважила, що у мирний час дефолт Нафтогазу б був просто катастрофою.

"Це був би землетрус з негативними наслідками. Він пом'якшується через війну. Дефолт повністю закриває можливість для Нафтогазу кредитування - він мав отримати близько 1 млрд від одного кредитора і сьогодні він їх не отримає. А за ці гроші ми мали б купити газ. Нафтогаз виконує функцію постачальника останньої надії і таку компанію заганяти в дефолт дуже ризиковано", - сказала Загребельська.

За її словами, тепер все залежатиме від того, як уряд проведе перемовини з іншими кредиторами вже на державному рівні.

"Якщо вони закінчаться позитивно і вони домовляться про реструктуризацію, то у Нафтогазу з'явиться шанс відновити переговори також. Це відкриє можливість залучити кредитні кошти, інакше купити газ не вистачить грошей. Власного видобутку нам не вистачить", - підсумувала ексуповноважена АМКУ.